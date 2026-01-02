Tragedia a Crans-Montana, c'è anche un calciatore del Metz tra i feriti: ecco chi è

Tra le 115 persone rimaste ferite nell’incendio che ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, nel cantone svizzero del Vallese, figura anche un giovane calciatore della Ligue 1. Si tratta di Tahirys Dos Santos, 19 anni, centrocampista mancino attualmente in prestito al Metz, club che ha confermato ufficialmente l’accaduto.

Il giocatore ha riportato ustioni gravi ed è stato trasferito d’urgenza in Germania, a Stoccarda, tramite elisoccorso e in una nota, la società francese ha espresso la propria vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia, invitando al massimo rispetto per un momento di grande sofferenza. Secondo quanto scritto da La Repubblica, le condizioni restano serie, anche se Dos Santos sarebbe cosciente e non ha avuto bisogno di intubazione. Il suo procuratore, Christophe Hutteau, ha spiegato che il giovane non è attualmente in grado di parlare ed è ricoverato in un reparto specializzato per grandi ustionati. L’ipotesi di un trasferimento in Francia, inizialmente valutata, appare al momento difficile. “Spero che non debba rinunciare al suo sogno”, ha dichiarato l’agente, visibilmente scosso.

Dos Santos si trovava a Crans-Montana per una breve vacanza approfittando della pausa del campionato francese e avrebbe dovuto lasciare la località il 31 dicembre. Nato a Mont-Saint-Martin, vicino ai confini con Belgio e Lussemburgo, è figlio d’arte: anche il padre Farid è stato calciatore. L’ES Longuyon Football, club in cui è cresciuto, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza a tutta la famiglia.