Rapporto tesissimo tra Rafa Silva e il Besiktas. Il club lo obbliga ad allenarsi alle 04:00

Il rapporto tra Rafa Silva e il Besiktas sembra ormai arrivato a un punto di non ritorno. Nonostante una stagione passata di altissimo livello, chiusa con 18 gol e 12 assist, l’attaccante portoghese di 32 anni è praticamente sparito dai radar della squadra turca: l’ultima presenza ufficiale risale infatti allo scorso novembre. Alla base della rottura ci sarebbe la decisione dell’allenatore Sergen Yalcin, che non considera più Silva parte del progetto tecnico. Tuttavia, l’allontanamento del giocatore starebbe avvenendo in maniera tutt’altro che lineare. L’ex nazionale turco Oktay Derioglu ha parlato apertamente di comportamenti vessatori nei confronti del portoghese, arrivando a definire la situazione come un caso di vero e proprio bullismo.

In un’intervista televisiva, Derioglu ha raccontato che a Silva sarebbe stato imposto di allenarsi alle quattro del mattino, richiesta alla quale il calciatore non avrebbe aderito. Non solo: al giocatore sarebbe stato anche vietato di prendere parte al ritiro invernale di Antalya, segnale evidente di una separazione sempre più vicina. La disputa sarebbe già approdata alla FIFA, con accuse reciproche: Silva denuncia condizioni di lavoro inaccettabili, mentre il Besiktas contesta la sua professionalità.

Intanto, dal Portogallo, A Bola rivela che il Benfica osserva con attenzione l’evolversi della vicenda. Un ritorno al Da Luz non è da escludere per un giocatore che, in otto stagioni con le Aquile, ha lasciato un segno profondo con 94 gol e 74 assist.