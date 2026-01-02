Liverpool, lo 0-0 con il Leeds lascia frustrato Frimpong: "Volevamo vincere. Mai creato così"

"È davvero frustrante. Volevamo vincere la partita. Non credo che abbiamo mai creato così tante occasioni". E' un Jeremie Frimpong molto frustrato quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport UK per commentare lo 0-0 ottenuto dal suo Livepool contro il Leeds United nella gara che ha aperto il 2026 dei Reds.

Ancora sulla partita: "Si sono difesi bene. Ma alla fine lo 0-0 è molto frustrante, ma ora penseremo alla prossima partita. Ovviamente ci abbiamo provato, abbiamo avuto un paio di occasioni, penso che avrei dovuto passare la palla meglio. È tutto quello che posso dire…".

Infine, sul come la squadra possa migliorare le sue prestazioni: "Semplicemente allenandoci ogni giorno, lavorando sodo, perché sappiamo cosa possiamo fare. Creiamo tante occasioni e sappiamo cosa fare per migliorare".