Tragedia a Lima: tifoso del Palmeiras muore alla vigilia della finale di Libertadores

Una vigilia tragica scuote l’ambiente del Palmeiras, a poche ore dalla finale di Copa Libertadores contro il Flamengo. A Lima, dove la sfida è in programma questa sera alle 21, un tifoso della formazione brasiliana ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto durante un tour turistico. La vittima è Caue Brunelli Dezotti, 38 anni, arrivato in Perù per sostenere la squadra di Abel Ferreira nell’ultimo atto della competizione.

Secondo le autorità locali, l’uomo si trovava sul piano superiore scoperto di un autobus a due piani che stava attraversando il Circuito de Playas insieme ad altri sostenitori del Verdão. Il mezzo, in movimento a velocità sostenuta, è passato sotto un ponte particolarmente basso: Dezotti ha sbattuto violentemente la testa contro la struttura, riportando ferite gravissime. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

La ricostruzione fornita dal capo della Polizia Regionale di Lima, Enrique Felipe Monrroy, conferma che diversi tifosi si trovavano in piedi sul piano superiore e non si sarebbero accorti dell’arrivo del ponte. L’impatto è stato inevitabile. Il Palmeiras ha diffuso una nota ufficiale per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, manifestando “profondo rammarico” per la scomparsa del tifoso. Una tragedia che getta un’ombra di dolore su quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa per i colori verdeoro.