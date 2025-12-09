Tre espulsi, proteste e tensioni interne: il Real si sente penalizzato ma i problemi sono in casa

La sfida tra Real Madrid e Celta Vigo verrà ricordata non solo per il clamoroso scivolone interno dei Blancos, ma anche e soprattutto per le polemiche arbitrali e il nervosismo in campo. Dopo l’espulsione di Carreras, punito per aver rivolto al direttore di gara l’ironica frase "Sei scarso", si è scatenata una reazione a catena tra i giocatori di Xabi Alonso.

È Movistar a ricostruire tutto quello che è successo: Carreras, una volta ricevuto il cartellino rosso, ha protestato: “Hai fatto questo per tutta la partita”, mentre un irritato Rodrygo ha aggiunto: "Devi avere rispetto, guarda dove sei", indicando lo stemma e il prato del Bernabéu. Anche Valverde ha contestato la decisione: "Non dovevi cacciarlo".

Non solo i giocatori in campo hanno reagito: il nervosismo si è esteso anche alla panchina. L’arbitro ha dovuto espellere anche Endrick, mentre Vinicius, esasperato, ha urlato: "Ancora rosso? Espelleteci tutti. È sempre la stessa cosa, mai a favore nostro. È una mancanza di rispetto". Momenti di tensione si sono registrati anche tra Xabi Alonso e Fran García: "Fran, non mi rompere", avrebbe detto l’allenatore al terzino in una fase convulsa. Anche Bellingham, diretto verso gli spogliatoi, ha rivolto parole dure al quarto uomo: "Sei un fottuto idiota", avrebbe detto, trattenuto solo dall’intervento di un compagno per evitare sanzioni gravi.