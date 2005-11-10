Tresoldi, nuova tripletta: "Un altro pallone a casa, fa un certo effetto". L'Italia incrocia le dita

Ennesima tripletta sul tabellino, nel complesso 12 gol in 14 partite tra tutte le competizioni: Nicolò Tresoldi sta segnando a raffica questa stagione, tra Bruges e Germania Under 21. Dopo le tre reti segnate all'Inter in Champions League a San Siro, l'attaccante di 22 anni torna a calare il tris personale di realizzazioni contro il St. Truiden in Jupiler Pro League. Decidendo il match per 3-2 e portandosi a casa un altro pallone: "Fa un certo effetto, ma segnare tre gol è sempre speciale", ha dichiarato nel post-partita. "Di nuovo un pallone da portare a casa (ride, ndr). Spero che tutti sappiano che sono al mio meglio dentro l'area. Quattro occasioni, tre gol. È un peccato che quella di Joa (Seys, ndr) non sia entrata, ma va bene così".

Chissà cosa sceglierà

Un lavoro quotidiano, per raggiungere livelli sempre più alti, ma Tresoldi non intende accontentarsi di fronte alla doppia cifra di gol già raggiunta: "Esatto, ma lavoro sodo per diventare un attaccante più completo possibile. Non solo dentro l'area, ma anche fuori. Per me è già un vantaggio poter finalizzare anche i cross dalla destra (sorride, ndr)", la battuta finale prima di concludere il discorso. C'è tanto fermento attorno a Tresoldi in quella che potrebbe essere anche la scelta di vestire la maglia dell'Italia in futuro.

La situazione Nazionale

Il commissario tecnico della Germania Jurgen Klopp lo ha recentemente escluso dalla sua lista preliminare di 44 convocati, ma Tresoldi ha giocato con l'Under-21 tedesca, con cui ha già realizzato 16 gol in 27 presenze internazionali. Non intende prendere una decisione sul suo futuro in Nazionale prima della fine dell'Europeo di categoria della prossima estate, ma il classe 2004 oltre ad essere nato a Cagliari ha anche origini argentine, per via della madre, che lo rendono inoltre eleggibile anche per l'Albiceleste.