Tresoldi è una macchina da gol: terza tripletta in 26 giorni, mentre il Milan lo desidera

Dalla tripletta inferta all'Inter, da buon cuore rossonero, ormai sono passate più di due settimane. Ma Nicolò Tresoldi continua ad attraversare uno stato di forma micidiale sotto porta, trascinando il Bruges con prestazioni da goleador straordinarie. Il 22enne ha firmato proprio ieri un'altra tripletta nel successo per 3-2 contro il St. Truiden in Jupiler Pro League: una rete di sinistro, l'altra con il destro nel giro di due minuti, poi il tris al 75'.

Momento d'oro

Per il classe 2004 si tratta della terza tripletta negli ultimi 26 giorni, dopo quelle rifilate all'Inter in Champions League (4-3) e a Malta (4-1) con la Germania Under-21. Infine quest'ultima in campionato belga ai danni del St. Truiden. Con 7 dei suoi 12 gol stagionali (in 14 presenze) realizzati nelle quattro gare di ottobre, Tresoldi affianca Norman Bassette del Westerlo in vetta alla classifica cannonieri a quota 7 reti. Mentre il Bruges campione in carica è ad un solo punto dalla capolista Gent dopo 9 giornate.

Tra presente e futuro

Acquistato nel 2025 dall'Hannover per 7,5 milioni di euro, Tresoldi ha firmato un contratto fino al 2029 con il Bruges, ma le prestazioni altisonanti hanno scatenato l'appetito di club blasonati: dal Borussia Dortmund a Inter e Barcellona, passando per Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal, mentre il Milan spinge per averlo. Il proprietario Gerry Cardinale avrebbe incaricato la dirigenza rossonera di sondare i termini dell'operazione e contattare gli agenti del giocatore ben prima dell'exploit da tre reti contro l'Inter in Europa. L'ingaggio è appuntato nella lista di cose da fare, tra gennaio o al più tardi in estate.