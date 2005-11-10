"Non dovrebbe essere titolare". Wirtz risponde a Carragher: "Forse sono solo interessante..."

Florian Wirtz ha sorvolato sulle parole dure dei suoi critici. Il trequartista tedesco divide molto l'opinione pubblica da quando il Liverpool ha investito oltre 100 milioni di euro per prelevarlo dal Bayer Leverkusen nell'estate del 2025, con una serie di aspettative elevate sul suo conto. Deve convincere ancora appieno, sotto la gestione di Arne Slot non ha avuto l'impatto sperato, mentre con Andoni Iraola sembra essere cambiata la tendenza, quantomeno con 1 gol e 3 assist finora.

Battuta e focus

"Forse sono semplicemente un ragazzo interessante, sapete?", ha scherzato Wirtz con la BBC quando gli è stato chiesto dell'attenzione riposta sulle sue prestazioni. "No, io penso solo a giocare a calcio, e se la gente vuole parlare di me o giudicarmi, è il loro lavoro. Non mi concentro su questo. Voglio solo giocare a calcio, di più non posso fare". Wirtz è stato sostituito al 65º minuto nella vittoria per 2-0 sul Brighton, dopo aver avuto un infortunio e ricevuto le cure mediche del caso: "Purtroppo ha dovuto lasciare il campo per una lieve storta alla caviglia", ha dichiarato il suo allenatore nei Reds a Sky Sports UK. "Non sembra nulla di grave, ma stiamo giocando ogni tre giorni, quindi dobbiamo valutare le sue condizioni".

Parole forti

Il suo critico più feroce è stato senza dubbio Jamie Carragher, ex centrocampista del Liverpool e opinionista che ha costantemente criticato le sue prestazioni, sostenendo che il Liverpool debba ancora vedere il valore del proprio investimento. "Non esiste al mondo che Wirtz debba giocare al posto di Gravenberch. Quello che Florian Wirtz sta facendo per il Liverpool non è abbastanza in questo momento. Ha giocato 55, 60 partite con il Liverpool", ha detto Carragher dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City. "Non dovrebbe essere nel titolare del Liverpool in questo momento".