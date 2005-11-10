Trey Nyoni pronto ad allungare col Liverpool: accordo raggiunto, manca la firma

Il Liverpool è in trattative avanzate con Trey Nyoni per il prolungamento del contratto, con crescenti segnali di ottimismo circa la possibilità di raggiungere un'intesa in tempi brevi. Il diciannovenne centrocampista ha impressionato sotto la guida di Andoni Iraola, spingendo la società a premiarne i progressi con un adeguamento contrattuale, sulla falsariga di quanto si sta facendo anche per un altro giovane prospetto come Rio Ngumoha in ottica futura.

La forte stima del club nei confronti del giocatore era già emersa la scorsa estate, quando i Reds avevano respinto un'offerta da 30 milioni di sterline proveniente dal Nottingham Forest. Da allora, il centrocampista ha collezionato 11 presenze in tutte le competizioni, trovando anche la sua prima e storica da titolare in Premier League proprio contro l'Arsenal.

"Trey deve semplicemente continuare sulla stessa strada intrapresa dall'inizio della pre-season", ha dichiarato Iraola. "Ci fidiamo ciecamente di lui e sta facendo molto bene". Nyoni è ora atteso protagonista anche nella prossima sfida di Champions League contro il Fenerbahçe, un'occasione importante data l'assenza per infortunio di Ryan Gravenberch.