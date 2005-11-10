Tutti contro il Manchester City: la Premier chiede nuove indagini sulle finanze del club
Simone Lorini
Nuove nubi si addensano all'orizzonte per il Manchester City: diversi club di Premier League starebbero infatti spingendo per avviare una nuova inchiesta sulle finanze dei Citizens, concentrandosi in particolare sul periodo successivo al 2018. Questa mossa rischia di riaccendere le tensioni in tutto il calcio inglese, proprio mentre il club campione d'Inghilterra continua a contestare le conclusioni del procedimento finanziario già in corso.
Secondo quanto rivelato dal quotidiano The Independent, i dirigenti dei club rivali nutrono forti dubbi sul fatto che gli accordi di sponsorizzazione già finiti al centro del procedimento originale siano effettivamente cambiati dopo il 2018. Tuttavia, non c'è una linea comune: altre società si mostrano riluttanti all'idea di intraprendere un'altra lunga battaglia legale che potrebbe finire per danneggiare ulteriormente l'immagine e la reputazione della Premier League.
L'eventuale nuova indagine si troverebbe inoltre a fronteggiare notevoli ostacoli probatori, con diverse dirigenze preoccupate di non riuscire a raccogliere una documentazione sufficiente a supporto di nuove accuse, mentre altri club vedono la prospettiva di ulteriori azioni soprattutto come un'arma di pressione nella disputa in corso. Dal canto suo, il City respinge con forza ogni addebito e ribadisce la propria estraneità a qualsiasi illecito, ricordando che un'eventuale ulteriore inchiesta sarebbe comunque del tutto distinta dai procedimenti attuali, con sanzioni subordinate all'esito dei relativi processi legali.