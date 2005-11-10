Barcellona, che tegola: Rodri fuori per un mese, inutile ieri il cambio precauzionale
Simone Lorini
Nuovo e pesante stop in casa Barcellona: secondo quanto riportato da Diario Sport, il centrocampista Rodri sarà costretto a un mese di stop a causa di un infortunio muscolare rimediato nel corso dell'impegno europeo.
Il trentenne centrocampista aveva accusato un fastidio al bicipite femorale della coscia destra durante la sfida di Champions League vinta per 3-0 contro l'Aston Villa. Gli esami strumentali effettuati in mattinata dallo staff medico blaugrana hanno evidenziato una lesione muscolare, che terrà il giocatore lontano dai campi da gioco per almeno quattro settimane.
Il forfait costringerà Rodri a saltare diversi appuntamenti chiave, a cominciare dalla delicata sfida di campionato in programma domenica contro l'Atletico Madrid, oltre alle successive gare contro Villarreal, Sabah (in Champions League) e Deportivo La Coruña dopo la sosta per le nazionali. Il centrocampista salterà inoltre i prossimi impegni della nazionale spagnola in Nations League.