Heskey spinge Mora al Liverpool: "Troverebbe più spazio rispetto all'Arsenal, e poi il blasone..."

L'ex attaccante del Liverpool Emile Heskey è convinto che la giovane promessa Gilberto Mora debba preferire i Reds all'Arsenal, sostenendo che la ricca storia e la passione travolgente dei tifosi di Anfield facciano del club inglese la destinazione ideale per il talento messicano.

Intervenuto ai microfoni di BestBettingSites, Heskey ha spiegato la sua visione: "Come convincerei Gilberto Mora a scegliere il Liverpool al posto dell'Arsenal? Con la storia e la tradizione. Probabilmente al Liverpool troverebbe maggiore spazio in campo, ma a fare la differenza sono proprio il blasone calcistico, la passione che si respira attorno al club e tutto ciò che questo ambiente rappresenta".

Mora si è affermato come uno dei prospetti più brillanti del panorama calcistico messicano, diventando il più giovane esordiente di sempre nella storia della nazionale maggiore a 16 anni e 257 giorni. Il trequartista vanta inoltre già oltre 60 presenze con la maglia del Tijuana, prestazioni che hanno attirato le attenzioni dei principali top club europei: tra questi, anche l'Arsenal segue con grande interesse l'evoluzione del giovane talento, con il Liverpool pronto a far leva sul proprio fascino storico per sbaragliare la concorrenza.