Upamecano brilla, il ds del Bayern: "Grazie a Dio abbiamo prolungato il suo contratto"

Sulle orme delle sue recenti e straordinarie prestazioni, Dayot Upamecano — ventottenne autore di 12 presenze e 3 reti in tutte le competizioni in questa stagione — ha offerto una prova magistrale nella vittoria per 2-0 ottenuta martedì dal Bayern Monaco contro l'Atletico Madrid in Champions League. All'interno della squadra bavarese il difensore centrale francese raccoglie consensi unanimi, come confermato dalle parole colme di elogio espresse dai compagni e dai dirigenti, a cominciare dal capitano Manuel Neuer.

Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore sportivo Max Eberl, che ha sottolineato l'importanza cruciale del recente rinnovo contrattuale: "Grazie a Dio abbiamo prolungato il suo contratto e che fa parte del nostro club. Gioca a un livello di classe mondiale ormai da settimane, confermando lo straordinario rendimento mostrato la scorsa stagione e durante la Coppa del Mondo. Non c'è nient'altro da aggiungere se non che è di livello mondiale", ha concluso il dirigente, suggellando un momento in cui trovare un difensore superiore a Upamecano appare un'impresa ardua.