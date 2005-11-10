Nations League: Polonia a valanga, bene Irlanda del Nord e Ungheria
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 22:51Calcio estero
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02.10.2026 22:51Calcio estero
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Sono terminate le gare di Nations League B. Nel gruppo 4 la Polonia ha travolto 6-0 la Romania, rimasta in 10 nel primo tempo per il rosso a Dragusin. La Bosnia, nel giorno in cui Edin Dzeko ha dato l'addio alla nazionale, ha pareggiato 1-1 con la Svezia.
Nel gruppo 2 netto successo dell'Irlanda del Nord, che ha battuto 3-0 l'Ucraina, mentre l'Ungheria ha battuto di misura la Georgia.
Risultati Nations League B
Bosnia-Svezia 1-1
Polonia-Romania 6-0
Ucraina-Irlanda del Nord 0-3
Ungheria-Georgia 1-0
Classifica Gruppo 2
Irlanda del Nord 7
Ucraina 4
Ungheria 4
Georgia 1
Classifica Gruppo 4
Svezia 7
Bosnia 5
Polonia 4
Romania 0
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