Nations League, i risultati: la Francia ribalta il Belgio, Gyokeres trascina la Svezia

Serata ricca di risultati in Nations League. In Lega A la Francia supera 4-1 il Belgio e sale a quota 10 punti nel Gruppo 1. Sono proprio i belgi a passare con Lukebakio al 35', ma nel finale i Bleus ribaltano completamente la partita: Doué pareggia al 77', Cherki firma il sorpasso all'81' e Olise completa la rimonta con una doppietta tra l'88' e il 91'. Francia dunque prima a 10 punti, davanti all'Italia a 7, al Belgio a 6 e alla Turchia ancora ferma a zero.

Ungheria, vittoria all'85' in Ucraina. In Lega C sorride Cipro

In Lega B continua invece la marcia della Svezia, che passa 1-0 in Romania grazie al gol di Gyokeres al 13' e guida il Gruppo 4 con 10 punti. Alle sue spalle resta la Bosnia, vittoriosa 1-0 sulla Polonia con Basic decisivo all'84': bosniaci a quota 8, Polonia a 4 e Romania ancora senza punti. Nel Gruppo 2 di Lega B arriva un successo pesante dell'Ungheria, che batte 2-1 l'Ucraina. Toth sblocca la sfida al 52', Yaremchuk pareggia all'84', ma appena un minuto dopo Csinger firma il gol della vittoria ungherese. Finisce invece 0-0 tra Irlanda del Nord e Georgia: nordirlandesi ancora primi con 8 punti, seguiti dall'Ungheria a 7, dall'Ucraina a 4 e dalla Georgia a 2. In Lega C, infine, il Cipro rimonta la Lettonia e vince 2-1 in pieno recupero: Daskevics porta avanti i lettoni al 57', Kosti pareggia al 70' ed Edwards completa il sorpasso al 94'. Nessuna rete tra Montenegro e Armenia. Il Montenegro conserva così la vetta del Gruppo 2 con 10 punti, davanti a Cipro a 7, Armenia a 4 e Lettonia a uno.

LEGA A

Francia-Belgio 4-1 - 35' Lukebakio (B); 77' Doué (F); 81' Cherki (F); 88', 91' Olise (F)

CLASSIFICA

Francia 10

Italia 7

Belgio 6

Turchia 0

LEGA B

Romania-Svezia 0-1 - 13' Gyokeres (S)

Bosnia-Polonia 1-0 - 84' Basic (B)

CLASSIFICA GRUPPO 4

Svezia 10

Bosnia 8

Polonia 4

Romania 0

Ucraina-Ungheria 1-2 - 52' Toth (UN); 84' Yaremchuk (UC); 85' Csinger (UN)

Irlanda del Nord-Georgia 0-0

CLASSIFICA GRUPPO 2

Irlanda del Nord 8

Ungheria 7

Ucraina 4

Georgia 2

LEGA C

Cipro-Lettonia 2-1 - 57' Daskevics (L); 70' Kosti (C); 94' Edwards (C)

Montenegro-Armenia 0-0

CLASSIFICA GRUPPO 2

Montenegro 10

Cipro 7

Armenia 4

Lettonia 1