UFFICIALE: Tottenham, rinnovo di contratto con il portiere Whiteman

Rientrato a fine anno solare 2022 dal prestito al Degerfors, in Svezia, il portiere inglese Alfie Whiteman ha sottoscritto un nuovo contratto con il Tottenham. L'accordo con l'estremo difensore 24enne, che nel novembre 2020 ha fatto il proprio esordio nella prima squadra degli Spurs contro il Ludogorets in Europa League, scadrà ora il 30 giugno 2025.

We are delighted to announce that goalkeeper Alfie Whiteman has signed a new contract with the Club that will run until 2025.

Congrats, Alfie 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 22, 2023