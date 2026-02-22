Un club storico... Fa la storia, ma in negativo: Sheffield Wednesday già retrocesso a febbraio

La stagione dello Sheffield Wednesday si è chiusa nel modo più amaro possibile. La sconfitta nel derby contro lo Sheffield United (2-1) ha sancito matematicamente la retrocessione in League One già alla 33ª giornata di Championship, un evento senza precedenti nella storia del calcio professionistico inglese.

Mai prima d’ora un club era sceso di categoria con così largo anticipo. Un epilogo che rappresenta il punto più basso di una stagione segnata da una penalizzazione di 18 punti e da una serie interminabile di risultati negativi, che hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di rimonta già a febbraio. Un dato che fotografa un’annata da incubo e che entra, in senso negativo, negli archivi dell’EFL.

Il contraccolpo è ancora più forte se si guarda alla storia del club. Fondato nel 1867, il Wednesday è uno dei pionieri del calcio inglese: nato come club di cricket attivo il mercoledì, fu tra i membri fondatori della Football Alliance nel 1889, vincendone subito la prima edizione. Nel suo palmarès figurano quattro campionati inglesi e tre FA Cup, con lunghi periodi di gloria tra l’inizio del Novecento e gli anni tra le due guerre.

Dal 1899 lo stadio di casa è Hillsborough, teatro di oltre sessanta stagioni nella massima serie. Oggi resta il peso di una retrocessione storica, che impone una rifondazione profonda per restituire dignità a uno dei nomi più antichi del calcio britannico.