Arteta ritrova Gabriel dopo 9 partite, Calafiori c'è: Arsenal-Brighton, le formazioni ufficiali

Sono state svelate anche le formazioni ufficiali di Arsenal-Brighton, match valido per la 18a giornata di Premier League, mentre il Manchester City pareggia fuori casa contro il Nottingham Forest. Assente Timber dall'undici titolare, Mikel Arteta riporta Gabriel Magalhaes in panchina dopo l'infortunio e 9 partite saltate tra tutte le competizioni. Presenza fissa l'ex Bologna Calafiori, Rice adattato invece nel ruolo di terzino destro, "alla Valverde". Fabian Hurzeler, lato Seagulls, apporta tre cambi mentre la squadra cerca la prima vittoria dopo cinque partite.

Arsenal (4-3-3): Raya, Saliba, Hincapie, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Gyokeres.

A disposizione: Arrizabalaga, Jesus, Eze, Magalhaes, Martinelli, Norgaard, Madueke, Nwaneri, Lewis-Skelly.

Allenatore: Arteta.

Brighton (3-4-2-1): Verbruggen, Dunk, van Hecke, Coppola, Hinshelwood, Gruda, Ayari, De Cuyper, Gomez, Kadioglu, Rutter.

A disposizione: Steele, Minteh, Watson, Welbeck, Kostoulas, Milner, Boscagli, Wiefer, Veltman.

Allenatore: Hurzeler.

PREMIER LEAGUE - 18ª GIORNATA

Manchester United - Newcastle 1-0

Nottingham Forest - Manchester City (27 dicembre, ore 13.30)

Arsenal - Brighton (27 dicembre, ore 16)

Brentford - Bournemouth (27 dicembre, ore 16)

Burnley - Everton (27 dicembre, ore 16)

Liverpool - Wolverhampton (27 dicembre, ore 16)

West Ham - Fulham (27 dicembre, ore 16)

Chelsea - Aston Villa (27 dicembre, ore 18.30)

Sunderland - Leeds (28 dicembre, ore 15)

Crystal Palace - Tottenham (28 dicembre, ore 17.30)

CLASSIFICA

1. Arsenal 39

2. Manchester City 37

3. Aston Villa 36

4. Chelsea 29

5. Manchester United 29*

6. Liverpool 29

7. Sunderland 27

8. Crystal Palace 26

9. Brighton 24

10. Everton 24

11. Newcastle 23*

12. Brentford 23

13. Fulham 23

14. Tottenham 22

15. Bournemouth 22

16. Leeds 19

17. Nottingham Forest 18

18. West Ham 13

19. Burnley 11

20. Wolverhampton 2

*una gara in più

MARCATORI

19 reti: Haaland (Manchester City)

11 reti: Igor Thiago (Brentford)

8 reti: Semenyo (Bournemouth) e Ekitike (Liverpool)

7 reti: Rogers (Aston Villa), Welbeck (Brighton), Calvert-Lewin (Leeds), Foden (Manchester City), Woltemade (Newcastle), Richarlison (Tottenham)

6 reti: Mbeumo (Manchester United)

ASSIST

7 assist: Bruno Fernandes (Manchester United)

6 assist: Cherki (Manchester City)

5 assist: Kudus: (Tottenham)

4 assist: Minteh (Brighton), Hartman (Burnley), Grealish (Everton), Chukwueze (Fulham), Doku e Haaland (Manchester City), Xhaka (Sunderland)

3 assist: Rice, Trossard e Merino (Arsenal), Digne, Kamara e Rogers (Aston Villa), Wieffer (Brighton) Semenyo e Senesi (Bournemouth), Henderson (Brentford), James, Joao Pedro e Neto (Chelsea), Wilson (Fulham), Gakpo e Salah (Liverpool), Nunes e O'Reilly (Manchester City), Le Fee (Sunderland), Diouf (West Ham)