Ufficiale Un altro Wesley cambia maglia: l'esterno dell'Internacional si trasferisce all'Al Rayyan

Il mercato del calcio qatariota si arricchisce di un nuovo colpo internazionale. L’Al Rayyan ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’ala sinistra brasiliana Wesley Ribeiro Silva, 26 anni, proveniente dall’Internacional di Porto Alegre. Un innesto pensato per aumentare il peso offensivo della squadra sia in Qatar Stars League, sia nella prossima campagna continentale del Golfo.

Nato a Salvador nel 1999, Wesley è considerato uno dei profili più interessanti del panorama brasiliano nel suo ruolo. Ala rapida, tecnica e capace di saltare l’uomo con facilità, abbina dribbling a visione di gioco, rivelandosi spesso decisivo anche come assist-man. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club prestigiosi in patria, tra cui Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e, più recentemente, l’Internacional, dove ha confermato le sue qualità a livello competitivo.

L’Al Rayyan, guidato dal tecnico portoghese Artur Jorge, punta forte su di lui per accrescere il tasso tecnico e l’imprevedibilità in fase offensiva. La società qatariota, che da sempre ambisce a recitare un ruolo da protagonista, vuole tornare a lottare concretamente per i trofei, affidandosi a un organico arricchito da giocatori di esperienza internazionale.