Ufficiale

Un ex Lecce in Russia: il centrocampista Bistrovic va a giocare per l'Akron Togliatti

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 12:26Calcio estero
di Paolo Lora Lamia

Avventura in Russia per Kristijan Bistrovic, centrocampista con un passato anche nel Lecce. Da oggi è un nuovo giocatore dell'Akron Togliatti, di seguito il comunicato ufficiale: "Il ventisettenne Kristijan Bistrovic si è unito alle fila del Togliatti come free agent. Kristijan Bistrovic è un prodotto del club croato Slaven Belupo di Koprivnica. Dopo tre stagioni nella massima serie nazionale, il centrocampista si è trasferito in Russia nel gennaio 2018, rispondendo a un'offerta del CSKA.

Durante i suoi sette anni con la squadra dell'esercito, Kristiyan ha giocato 127 partite in tutti i tornei, tra cui la Champions League e l'Europa League (10+7 gol+passaggi), ha vinto la medaglia d'argento e di bronzo in Premier League (2017/18 e 2024/25) e ha vinto anche la Coppa di Russia FONBET (2024/25) e la Supercoppa di Russia (2018).

Durante il suo contratto con il CSKA, Bistrovic è stato ceduto in prestito cinque volte, giocando un totale di 96 partite nelle massime divisioni di Turchia, Italia, Russia e Paesi Bassi: Karagümrük, Kasimpasa, Baltika, Lecce e Fortuna. La scorsa stagione, con il CSKA, il nostro nuovo arrivato dalla Croazia ha giocato 31 partite nella MIR RPL e nella Coppa di Russia FONBET, segnando due gol. L'FC Akron dà il benvenuto a Kristian e gli augura successo con i rossoneri!".

