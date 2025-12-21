Il City pressa l'Arsenal, ma Arteta replica: "So che voi vi concentrate su questo, noi no"

Prima che l'Arsenal trionfasse di misura sull'Everton, Guardiola e il suo Manchester City hanno messo pressione alla capolista di Premier League con un successo e momentaneo sorpasso in classifica, prima di assistere all'1-0 realizzato su rigore da Gyokeres. E i Gunners tornati in vetta. E dire che solo un mese fa la banda di Arteta aveva un vantaggio di ben 7 punti sui citizens, ma con una striscia di 5 vittorie di fila i rivali di Etihad si sono portati a -2.

Ma questo, a detta dell'allenatore dell'Arsenal, non avrebbe avuto impatto sulla mente dei suoi giocatori: "Noi non ci concentriamo su questo", ha detto Arteta quando gli è stato chiesto della vittoria del City. "So che voi lo fate. L’unica cosa che possiamo controllare è la nostra prestazione e i nostri risultati, e sappiamo quanto sarà lungo e difficile questo campionato. Tutto qui. Godetevi ogni giorno, fate del vostro meglio e vediamo cosa otterremo".

La vittoria di misura sui Toffees però non ha trovato di parere concorde Arteta: "Il margine avrebbe dovuto essere più ampio, ma questo è ciò che dobbiamo fare: imparare, ma continuare a vincere", ha precisato lo spagnolo. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura. Nel secondo tempo avremmo dovuto segnare un secondo o terzo gol per essere più rilassati. Non l’abbiamo fatto e contro questo tipo di squadra può diventare teso", l'insegnamento da cui dovrà trarre l'Arsenal. "Ogni squadra porta situazioni diverse. Loro hanno utilizzato il portiere per lanciare palloni lunghi e la partita diventa più caotica e allungata, e tu devi dominarla, e noi ci siamo riusciti".

E in conclusione: "Bisogna godersi il processo di vincere, e questo comporterà momenti difficili, momenti complicati, grandi momenti. Tutto questo fa parte dell’intenzione e di quanto siamo vicini alla vittoria, ed è per questo che dobbiamo goderci ogni partita e affrontarla una alla volta".