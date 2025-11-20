Jordi Alba esclude un ritorno al Camp Nou come Messi: "Lui è il Goat è giusto abbia le chiavi"

Dopo aver annunciato il ritiro qualche settimana fa al termine della stagione, il terzino sinistro dell'Inter Miami Jordi Alba, è tornato a parlare e lo ha fatto attraverso un'intervista concessa al canale 'El Larguero'. Queste le sue parole iniziando dal raccontare la decisione di dire basta col calcio: "Sono abbastanza rilassato anche se da un lato il calcio mi mancherà. Dopo il ritiro tornerò a Barcellona. L'esperienza a livello familiare è stata molto buona. E anche a livello calcistico, ma la qualità della vita in Spagna è spettacolare. È diverso vivere qui anche se sono sicuro che mi mancheranno alcune cose".

Tornerà al Camp Nou come Messi?

"No, No (ride, ndr). Lui è il migliore della storia, è normale che abbia le chiavi dello stadio. Me lo godrò in altri modi, andando a vedere le partite con la mia famiglia. Messi non mi ha detto niente, sono sincero. Non gliel'ho nemmeno chiesto. Leo vuole un tributo, e spero che accada. Se lo merita, e penso che accadrà perché tutti aspettano quel momento".

Perché si è voluto ritirare?

"Avrei potuto restare un anno, forse due, ma so che non mi pentirò perché nuovi progetti sono all'orizzonte. È stata una decisione molto ponderata e ne sono consapevole, come lo fu quella di lasciare il Barcellona perché pensavo che fosse il momento giusto. Mi diverto ancora a giocare, ma nella vita di tutti i giorni è difficile. Si tratta più di condividere con i miei compagni di squadra o con lo staff, ma quell'entusiasmo che si ha a 20 anni gradualmente svanisce".

Vuole vincere un ultimo con titolo con l'Inter Miami

"Cincinnati è arrivata seconda e noi siamo arrivati ​​terzi nella stagione regolare. È una finale. Qui non sai mai quando sarà l'ultima partita. È una sensazione strana. Speriamo di poter avanzare e giocare quella finale, e poi giocare la finalissima contro l'altra conference".

Che pensa di Lamine?

"Penso che sia un giocatore fantastico. Ma ci sono altri grandi giocatori come De Jong, Pedri, Gavi... ma paragonandolo a Leo... non c'è paragone possibile. È senza rivali, secondo me".

Le piacerebbe far parte della dirigenza del Barcellona con Messi e Busquets?

"Perché no? Lascio tutte le porte aperte. Non mi vedo come allenatore. Non mi vedo come colui che trasmette un'idea a una squadra. Ma lì sì".