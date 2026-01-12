Un pizzico d'Italia nel dopo-Alonso. Antonio Pintus tornerà al Real Madrid
TUTTO mercato WEB
Con l'addio di Xabi Alonso e l'arrivo di Alvaro Arbeloa, vi saranno novità in casa Real Madrid anche per quel che riguarda lo staff dell'allenatore. Secondo quanto riporta As ci sarà il ritorno di Antonio Pintus come preparatore atletico.
Torinese, 63 anni, Pintus è stato figura chiave nella Juventus di Marcello Lippi ma anche nell'Inter con Antonio Conte allenatore. E ha fatto anche le fortune del Real Madrid sotto Zinedine Zidane, col tecnico francese che lo volle fortemente avendoci lavorato come calciatore proprio alla Juve. Si tratta pertanto della terza parentesi con i blancos, dopo quella del periodo 2016-2019 e la più recente, da giugno 2021 a maggio 2025 con Carlo Ancelotti allenatore.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, ultimatum a Bohinen: il centrocampista deve dire sì entro giovedì. O si virerà su altri nomi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile