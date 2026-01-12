Un pizzico d'Italia nel dopo-Alonso. Antonio Pintus tornerà al Real Madrid

Con l'addio di Xabi Alonso e l'arrivo di Alvaro Arbeloa, vi saranno novità in casa Real Madrid anche per quel che riguarda lo staff dell'allenatore. Secondo quanto riporta As ci sarà il ritorno di Antonio Pintus come preparatore atletico.

Torinese, 63 anni, Pintus è stato figura chiave nella Juventus di Marcello Lippi ma anche nell'Inter con Antonio Conte allenatore. E ha fatto anche le fortune del Real Madrid sotto Zinedine Zidane, col tecnico francese che lo volle fortemente avendoci lavorato come calciatore proprio alla Juve. Si tratta pertanto della terza parentesi con i blancos, dopo quella del periodo 2016-2019 e la più recente, da giugno 2021 a maggio 2025 con Carlo Ancelotti allenatore.