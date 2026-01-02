Livepool, anche Slot si lamenta degli arbitri: "In area non cadiamo più, tanto non fischiano"

Dopo quattro vittorie consecutive, il Liverpool frena la propria corsa pareggiando 0-0 contro il Leeds. Un pareggio esaminato così dal tecnico dei Reds Arne Slot in conferenza stampa: "Cosa è mancato? Un gol... questa è la risposta più semplice. E per segnare un gol contro una squadra che difende così bene dentro e fuori dalla propria area, ci sono diversi modi per sbloccare la situazione. Per alcune squadre di questo campionato, o per molte squadre di questo campionato, si tratta di un calcio piazzato. Ci siamo andati vicini con Van Dijk. Penso che siamo la squadra con più possesso palla quest'anno in campionato, ma il possesso palla non significa molto se non si riescono a creare abbastanza occasioni".

Pensa che il fallo subito da Ekitike nel primo tempo fosse rigore?

"No, perché è rimasto in piedi. Se fosse caduto, probabilmente sarebbe stato un rigore. Ma capisco perché non cada, perché in questa stagione tante volte, quando abbiamo subito fallo in area di rigore, non abbiamo ottenuto un rigore. Quindi forse per questo motivo, i nostri giocatori pensano: "Sì, allora cerchiamo di rimanere in piedi". Perché ne abbiamo concessi alcuni in situazioni in cui non c'era quasi contatto; Brentford in trasferta, Crystal Palace nel Community Shield, potrei continuare all'infinito con i rigori leggeri che abbiamo concesso in questa stagione. Ma quando ci sono stati commessi falli l'arbitro ha detto di continuare e forse per questo motivo, i nostri giocatori cercano di fare di tutto per rimanere in piedi. Poi è difficile per un VAR interferire o per un arbitro assegnare un rigore se rimani in piedi".

Ancora sull'arbitro: "Se un arbitro fischia ogni volta che senti qualcosa o ricevi una piccola spinta, forse è intelligente cadere continuamente. Ma in realtà sta accadendo il contrario e per me è frustrante vederlo. Contro il Manchester United abbiamo avuto quattro punti di sutura in testa per un trauma cranico, ma l'arbitro diceva "continua a giocare, continua a giocare, continua a giocare". Sia chiaro, oggi non è che non abbiamo vinto per l'arbitro, ma è il motivo per cui a volte sono un po' frustrato a bordo campo".