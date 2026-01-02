Guardiola incorona Rodri: "In 45 minuti ha dimostrato di essere ancora il top nel suo ruolo"

Si aperto con uno 0-0 sul campo del Sunderland il 2026 del Manchester City, il quale adesso è scivolato a quattro punti dalla testa della classifica occupata dall'Arsenal. Per parlare della prestazione dei suoi, nel post partita, è a Sky Sport UK il tecnico Pep Guardiola. Queste le sue parole: "Abbiamo conquistato un buon punto. Il secondo tempo è stato eccellente, nonostante non siamo riusciti a concretizzare rispetto a quanto creato. Ma sono davvero soddisfatto della prestazione, soprattutto nel secondo tempo".

Poi Guardiola prosegue ancora sul mancato gol: "Questo è il mistero, non ho una risposta alla domanda... Abbiamo creato molto contro una grande squadra, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo non ci siamo riusciti semplicemente perché abbiamo faticato contro il loro pressing, ma Rodri ci ha dato quelle geometrie e quella calma per rompere la linea. Lui in 45 minuti ha dimostrato di essere ancora il migliore al mondo nel suo ruolo".

Infine, sull'infortunio di Savinho, Guardiola ha chiosato: "Non sembra buono…".