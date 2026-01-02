Le strade di Johnson e il Tottenham si separano, l'eroe dell'Europa League va al Crystal Palace

Non più tardi di sette mesi fa era stato l'eroe che aveva regalato al Tottenham la finale di Europa League contro il Manchester United, oggi le strade di Brennan Johnson e gli Spurs si separeranno. Come infatti riportato dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento dell'esterno gallese al Crystal Palace.

L'intesa è stata trovata sulla base di un offerta da parte degli Eagles da 33,5 milioni di sterline, ossia circa 38,5 milioni di euro. Nelle prossime ore il calciatore svolgerà le visite mediche con il suo novo club e sarà pronto ad iniziare la propria avventura.

Difficile che possa essere a disposizione del tecnico Glasner già nella trasferta di domenica 4 gennaio contro il Newcastle, più facile che il suo debutto possa avvenire mercoledì 7 contro l'Aston Villa.