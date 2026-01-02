Il Lens riparte da Tolosa, domenica derby di Parigi dopo 56 anni: il programma di Ligue1

Il 2026 della Ligue 1 apre il proprio sipario sullo Stadium Municipal di Tolosa dove les violets accolgono i primi della classe del Lens, match in programma alle 20:45 e valido per la 17^ giornata del campionato francese. Domani pomeriggio, alle 17:00 sfida di alta classifica nel Principato tra il Monaco ed il Lione. Ad aprire la domenica, poi, sarà il Marsiglia di De Zerbi, che accoglie al Velodrome il Nantes. Chiude al Parco dei Principi il derby tra Paris Saint Germain e Paris FC, che torneranno a sfidarsi 56 anni dopo l'ultima volta.

Il programma della 17^ giornata della Ligue 1

Venerdì 2 giugno

Tolosa - Lens ore 20:45

Sabato 3 giugno

Monaco - Lione ore 17:00

Nizza - Strasburgo ore 19:00

Lille - Rennes ore 21:05

Domenica 4 gennaio

Marsiglia - Nantes ore 15:00

Le Havre - Angers ore 17:15

Lorient - Metz ore 17:15

Brest - Auxerre ore 17:15

Paris Saint Germain - Paris FC ore 20:45

La classifica della Ligue 1

Lens – 37 punti (16)

PSG – 36 punti (16)

Olympique Marsiglia – 32 punti (16)

Lilla – 32 punti (16)

Lione – 27 punti (16)

Rennes – 27 punti (16)

Racing Strasburgo – 23 punti (16)

Tolosa – 23 punti (16)

Monaco – 23 punti (16)

Angers – 22 punti (16)

Brest – 19 punti (16)

Lorient – 18 punti (16)

Nizza – 17 punti (16)

Paris – 16 punti (16)

Le Havre – 15 punti (16)

Auxerre – 12 punti (16)

Nantes – 11 punti (16)

Metz – 11 punti (16)

La classifica marcatori della Ligue 1

1. Mason Greenwood - 11

2. Joaquin Pachinelli, Esteban Lepaul - 9

3. Odsonne Edouard - 7

4. Romain Del Castillo, Sofiane Diop, Ilan Kais Kebbal, Lassine Sinayoko, Wesley Said, Pavel Sulc - 6