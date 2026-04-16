Union Berlino, ecco Marie-Louise Eta: "Capisco l'interesse. Commenti d'odio? Non ho tempo"

Il grande clamore mediatico attorno a Marie-Louise Eta si è sparso in giro per il mondo. Oggi, alla conferenza stampa dell'allenatrice dell'Union Berlino erano presenti circa 30 giornalisti a due giorni di distanza dalla partita contro il Wolfsburg in Bundesliga. "Capisco l'interesse e il fatto che giochi un ruolo così importante per l'opinione pubblica. Era simile anche due anni e mezzo fa", ha detto la 34enne Eta, tornando poi a parlare di calcio. "Per me è fondamentale che si parli della quotidianità, di ciò che accade in campo. Dovrebbe riguardare le prestazioni e i contenuti. Per quanto mi riguarda, sono entrata subito nel processo di lavoro, la mia testa è stata immediatamente occupata solo dal calcio".

Quando sabato sera ha ricevuto la telefonata della nomina di allenatrice da interim fino al termine della stagione, era nel pieno della preparazione della partita per la sua squadra U19: "Sono rimasta sorpresa, ma molto felice della fiducia. Non ho dovuto riflettere se accettare o meno", senza dedicare troppo spazio al fatto di essere la prima guida donna in Bundesliga. "Sarebbe bello se questo tema, questa domanda, non esistesse più. Dovrebbe ruotare tutto solo intorno al calcio", ha replicato a dei giornalisti che le hanno domandato del tema d'ordine del giorno.

Come prevedibile, sono arrivati commenti d'odio sul web appresa la notizia, ma Eta non si è lasciata scalfire: "Non ho tempo per occuparmene. Mi è stato riferito solo da persone all'interno del club. Ma c'è stato anche molto riscontro positivo, ed è questo che dovrebbe prevalere", ha sottolineato. Passando invece a discutere della prima sessione di allenamento con il gruppo: "Ho percepito un'atmosfera positiva e una squadra aperta", ha riferito Eta. E verso il Wolfsburg ha dichiarato: "Regoleremo alcuni dettagli, ma non aspettatevi ancora il Tiki-Taka. L'obiettivo primario è ritrovare stabilità", la conclusione di Marie Louise Eta.