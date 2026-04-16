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Orgoglio di papà Kompany: con la sciarpa del Bayern in Parlamento, emozionato per il figlio

Orgoglio di papà Kompany: con la sciarpa del Bayern in Parlamento, emozionato per il figlioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Vincent Kompany ha scritto la storia qualificando il Bayern Monaco per le semifinali di Champions League questo mercoledì. Eliminando il colosso Real Madrid, da 15 Coppe dalle Grandi Orecchie in bacheca, i bavaresi si sono regalati il turno successivo da sogno contro il PSG dei campioni in carica. La stagione nel complesso è da libri di scuola, a un passo dal titolo di Bundesliga e +12 sul Borussia Dortmund secondo, con le semifinali di Coppa di Germania da giocarsi.

Tutto infarcito dal miglior attacco d'Europa grazie al tridente delle meraviglie Olise-Kane-Luis Diaz da 105 gol solamente nel campionato tedesco. Meritano una menzione d'onore anche i numeri della retroguardia bavarese, per le 27 reti subite in 29 giornate. Mentre in Champions League il percorso è stato da macchina da guerra, senza subire nemmeno una sconfitta in ciascuna partita (12) disputata tra girone unico, ottavi e infine quarti di finale. Sbattendo fuori una delle grandi favorite al trofeo con una forza imperiosa.

Un traguardo, questo, che merita di essere celebrato. A maggior ragione da un papà. Infatti Pierre Kompany, padre dell'allenatore del Bayern Monaco, ha indossato con vanto una sciarpa della squadra bavarese durante la sessione plenaria della Camera questo giovedì nel Parlamento belga. Il politico di 78 anni si è presentato in grande stile e orgoglioso del figlio e del traguardo tracciato meno di 24 ore prima. Proprio Komany senior che arrivò in Belgio nel 1975 come rifugiato politico, ma dopo un percorso duro e impervio riuscì a sedersi tra i banchi degli uomini di potere del Paese nel 2006.

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