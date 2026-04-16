"Danneggiato" dall'arbitraggio contro l'Atletico, il Barcellona invia un reclamo alla UEFA

Sono ore roventi in casa Barcellona e dai nervi a fior di pelle per il disappunto nato dall'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid. "Siamo stati derubati", ha tacciato Raphinha tra le dichiarazioni forti del post-partita del Metropolitano che ha visto gli uomini di Hansi Flick tornare a casa con una vittoria (2-1) ma senza il pass per le semifinali. Già lo 0-2 dello Spotify Camp Nou tuttavia aveva sollevato un polverone di polemiche per l'arbitraggio, con il secondo round che non ha fatto eccezion.

I casi

Nella prima sfida non è stato fischiato un rigore per un fallo di mano di Marc Pubill al 54° minuto su rimessa dal fondo di Juan Musso, poi è stato espulso Cubarsí; al ritorno un altro calciatore blaugrana (Eric Garcia) ha ricevuto un cartellino rosso e non è stato valutato un tocco di mano di Lenglet in occasione del gol annullato a Ferran Torres.

Reazione

Di fronte a tutte queste azioni dubbie e in favore dell'Atletico Madrid, il Barça ha presentato nuovamente una protesta formale alla UEFA, sostenendo che tutto ciò abbia influito sul risultato dell'ultima partita disputata con i colchoneros e dunque l'eliminazione dalla Champions League.

Il comunicato ufficiale del Barcellona

"L'FC Barcellona ha presentato un reclamo alla UEFA in relazione alla direzione arbitrale nella sfida dei quarti di finale di UEFA Champions League disputata contro l'Atlético Madrid. Il Club ritiene che, nel corso delle due partite della fase eliminatoria, si siano verificate diverse decisioni arbitrali non conformi alle Regole del Gioco, derivanti da un'errata applicazione del regolamento e da una mancanza di adeguato intervento del sistema VAR in azioni di chiara importanza. Secondo il Barcellona, l'accumulo di questi errori ha avuto un'incidenza diretta sullo svolgimento delle partite e sul risultato finale del turno, comportando un significativo danno sportivo ed economico per la Società.

Attraverso questo reclamo, il Club ribadisce le richieste già presentate alla UEFA in precedenza e, allo stesso tempo, si offre di collaborare con la UEFA con l'obiettivo di migliorare il sistema arbitrale, al fine di garantire un'applicazione più rigorosa, giusta e trasparente delle Regole del Gioco".