United ripreso all'ultimo minuto, Licha Martinez duro: "Non può succedere. Ma ce lo meritiamo"

Il Manchester United ha fatto tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto contro il Wolverhampton. La rete di Zirkzee - grande sogno di mercato della Roma e di Gasperini - non è bastata per la vittoria e l'ultima in classifica di Premier League ha saputo strappare il pareggio (1-1) a Old Trafford per quello che si è rivelato il terzo punto stagionale dei Wolves. E al tempo stesso la chance colossale persa dai Red Devils di avvicinarsi sensibilmente alle prime quattro posizioni in classifica.

Lisandro Martinez, ormai tornato ad essere colonna fissa della difesa, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sports UK: "Sono davvero deluso. Non possiamo venire qui in casa e pareggiare questa partita", ha confidato l'argentino. "In casa dobbiamo vincere. L’avversario deve soffrire e noi non abbiamo preso i tre punti. È molto frustrante. La squadra ha dato tutto. Solo per pochi istanti: abbiamo subito gol all’ultimo momento del primo tempo, può succedere. Ce lo meritiamo, è una nostra responsabilità".

E ha aggiunto: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene con la palla, ma poi ci siamo abbassati troppo, non riuscivamo a pressare i loro centrali. Loro erano a loro agio con il pallone e hanno iniziato a muoversi e a creare spazi. I Wolves non meritano la posizione che hanno, è una squadra forte. Li rispettiamo. Dobbiamo prenderci più rischi". In conclusione Licha Martinez ha ammesso: "I ragazzi sono molto delusi, ci aspettiamo di più. Dobbiamo accettarlo e andare avanti, pensando alla prossima".