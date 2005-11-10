Neville non glissa sullo scandalo City: "Ci sarà una nube nera sul club se verrà confermato"

Gary Neville, ex difensore del Manchester United, in veste di opinionista tv non ha saputo fare a meno di commentare sinceramente i fatti recenti ed extra-campo che riguardano il Manchester City. In particolare in merito alla sentenza della Commissione Indipendente della Premier League circa le 114 presunte violazioni finanziarie che il club avrebbe operato in ben nove stagioni consecutive e che - al netto del ricorso degli sky blues - potrebbe portare a punizioni pesanti. Oggi la squadra di Enzo Maresca è tornata in campo, dopo una lunghissima sosta nazionali, demolendo 3-0 il Liverpool ridotto in 10 dal 62'.

Sincerità massima

"Questa è la prima partita del Manchester City che commento da quando sono uscite le accuse qualche settimana fa", ha ripercorso la vicenda Neville ai microfoni della BBC. "Avevo detto che se mi aveste tolto dalle partite del Manchester City fino al verdetto sarebbe stato perfetto. Dovremo essere in grado di elogiare la vittoria senza avere quel pensiero fisso in fondo alla mente". Poi ha proseguito sull'analisi del trionfo: "Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma ed Elliott Anderson sono stati eccellenti". Ma nella parte finale del giudizio, il 51enne inglese ha concluso: "Alla fine della partita ti ritrovi a pensare che se i verdetti di colpevolezza verranno confermati, ci sarà una nube nera sul club".