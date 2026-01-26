Il rinnovo sembrava fatto, ora rischia di saltare: Bayern infastidito da Upamecano

Il Bayern Monaco comincia a perdere la pazienza con Dayot Upamecano. Secondo quanto riportato da Sport1, il difensore francese ha sul tavolo da settimane un’offerta di rinnovo già pronta per essere firmata, ma continua a rimandare una risposta definitiva. Una situazione che sta generando crescente irritazione ai piani alti dell’Allianz Arena, soprattutto perché il club bavarese ritiene di aver già raggiunto il proprio limite economico.

A Monaco si fa fatica a comprendere cosa stia ancora aspettando il giocatore. Dal punto di vista sportivo, Upamecano è un pilastro della squadra di Vincent Kompany e sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua carriera. L’allenatore belga non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del centrale, elogiandone continuità e rendimento e sottolineando come il progetto tecnico del Bayern sia perfettamente in linea con le ambizioni del francese. Nonostante ciò, Upamecano continua a rifugiarsi dietro il lavoro del suo entourage, evitando prese di posizione pubbliche: un atteggiamento che non fa altro che alimentare l’impazienza del club.

Anche il tono della dirigenza è mutato. Il direttore sportivo Max Eberl, inizialmente fiducioso, appare ora molto più prudente, mentre dalla leadership del Bayern è filtrato un messaggio inequivocabile: l’offerta attuale non verrà ritoccata al rialzo e lo confermano fonti interne citate da Sky Sport DE. La palla resta quindi nel campo di Upamecano, il cui nome continua a circolare anche nei radar del Real Madrid, aggiungendo ulteriore tensione a una trattativa che rischia di trasformarsi in un vero braccio di ferro.