Manchester City, Cherki e l'esultanza rubata ad Haaland: "Ho parlato con lui in settimana..."

Un destro di controbalzo dalle sembianze di un siluro imprendibile firmato Rayan Cherki ha deciso la sfida ostica fuori casa contro il Nottingham Forest, valida per la 18a giornata di Premier League con il Manchester City di nuovo in vetta, ora accomodato sulla poltrona per assistere al match tra Arsenal e Brighton per le sorti della classifica.

Ma quello che ha colpito, oltre all'ennesima dimostrazione del tasso tecnico indiscutibile del trequartista francese sull'assist disegnato da Reijnders, è stata l'esultanza mostrata per il 2-1 vincente. La stessa del compagno di squadra Erling Haaland, seduto a gambe incrociate con le mani appoggiate sulle gambe mentre pratica yoga e meditazione. Parte della routine del centravanti norvegese, per migliorare la flessibilità, la concentrazione e la gestione dello stress, aspetti cruciali per un atleta professionista.

"Il mio gol? È importante per la squadra perché la partita non era semplice. Sono molto orgoglioso della squadra perché il campionato è così lungo e la vittoria è per loro, quindi dobbiamo godercela", ha spiegato il match-winner nel post-partita ai microfoni di TNT Sports. Salvo poi svelare il reale motivo dell'iconica celebrazione di Haaland: "Durante la settimana ho parlato con Erling e mi ha detto: 'Quando segni, fai questa esultanza'. Quindi l’ho fatta e sono molto felice".

A proposito dell'anali del match, invece, Cherki ha commentato: "Quando arrivano le partite, abbiamo bisogno di una sola cosa: vincere. Prendiamo i punti perché il campionato è così lungo e così difficile, quindi oggi è una grande vittoria. La prossima partita è molto importante per noi e siamo pronti", ha detto al termine del successo sul Forest di Sean Dyche.