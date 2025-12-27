Un gol costato 135 milioni: primo grido di Wirtz, che si sta (finalmente) prendendo il Liverpool

Eccolo, il primo gol in Premier League di Florian Wirtz! Nel 2-1 dei Reds contro il Wolverhampton ha trovato gloria anche il fantasista pagato a peso d'oro (circa 135 milioni di euro) dal Bayer Leverkusen. Già nelle ultime settimane erano arrivati segnali "di vita" del nuovo acquisto di punta della squadra di Arne Slot, dato che il tedesco, per esempio, sabato scorso contro il Tottenham aveva fornito il suo primo assist in Premier League.

Il ventiduenne ha iniziato lentamente la sua nuova avventura, ma le cose stanno finalmente iniziando a girare. Il tedesco ha servito un passaggio spettacolare nel primo tempo a Ekitike, che ha colpito il palo, poi per tutta la gara ha superato elegantemente e con facilità i giocatori dei Wolves.

Tutto sommato, questa è stata una prestazione tutt'altro che convincente da parte del Liverpool, ma Slot trarrà un po' di conforto dal fatto che Wirtz ora sta dando il massimo e sta cominciando ad esprimersi come sa. Soprattutto in una settimana in cui l'altro giocatore arrivato a suon di milioni, Alexander Isak, è stato escluso dalla partita per almeno i prossimi due mesi a causa di un infortunio.