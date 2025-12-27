Commozione ad Anfield: Gravenberch esulta come Diogo Jota davanti ai suoi figli

Il Liverpool ha superato 2-1 il Wolverhampton grazie ai gol di Wirtz (il primo stagionale per lui) e Gravenberch in una giornata perfetta per i tifosi dei Reds. Il tutto in una gara che si è caricata di significati e di commozione ad Anfield Road. Il motivo? Ovviamente l'indimenticato Diogo Jota.

Già prima del fischio d'inizio, nel momento in cui il Liverpool è sceso in campo mano nella mano con i bambini-mascotte di giornata sono stati inquadrati Dinis e Duarte, due dei tre figli di Diogo Jota, che hanno calpestato il terreno di Anfield. Sulle note di 'You'll Never Walk Alone' intonate da tutto lo stadio.

Al 41' poi Gravenberch nel segnare la rete del momentaneo 1-0 ha replicato la celebre esultanza di Diogo Jota per omaggiarlo. Jota ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna a luglio, all'età di 28 anni, insieme al fratello Andre Silva di 25 anni. L’ala portoghese si era unita al Liverpool nel 2020 dopo tre stagioni con il Wolverhampton e in occasione dell'incrocio tra le sue due ex squadre, per la prima volta una contro l'altra dopo la scomparsa del numero 20 dei Reds, i club lo hanno voluto ricordare. Jota ha segnato 65 gol in 182 presenze con i Reds, contribuendo al trionfo in FA Cup e Carabao Cup nel 2022, oltre al titolo di Premier League la scorsa stagione.