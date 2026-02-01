Il Betis vince in rimonta e aggancia il quinto posto. Valencia battuto 2-1, decide Fornals
Vittoria importante, ottenuta in rimonta per il Betis Siviglia. All'Estadio de La Cartuja il Valencia comincia benissimo: prima il rigore sbagliato da Pepelu, poi il vantaggio firmato da Rioja, prontamente pareggiato però da Avila su penalty. Nella ripresa decide il guizzo di Pablo Fornals.
Venerdì 30 gennaio
Espanyol - Alaves 1-2
Sabato 31 gennaio
Real Oviedo - Girona 1-0
Osasuna - Villarreal 2-2
Levante - Atletico Madrid 0-0
Elche - Barcellona 1-3
Domenica 1 febbraio
Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1
Real Betis - Valencia 2-1
Getafe - Celta Vigo ore 18:30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00
Lunedì 2 febbraio
Maiorca - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica
1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)
2. Real Madrid – 54 punti (22)
3. Atlético Madrid – 45 punti (22)
4. Villarreal – 42 punti (21)
5. Betis – 35 punti (22)
6. Espanyol – 34 punti (22)
7. Celta Vigo – 32 punti (21)
8. Real Sociedad – 27 punti (21)
9. Osasuna – 26 punti (22)
10. Alavés – 25 punti (22)
11. Girona – 25 punti (22)
12. Elche – 24 punti (22)
13. Siviglia – 24 punti (21)
14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)
15. Valencia – 23 punti (22)
16. Rayo Vallecano – 22 punti (22)
17. Getafe – 22 punti (21)
18. Maiorca – 21 punti (21)
19. Levante – 18 punti (21)
20. Real Oviedo – 16 punti (22)