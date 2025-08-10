Ufficiale Valencia, rinforzo per la risalita: Danjuma risolve il contratto con il Villarreal e firma

Nuovo arrivo in casa del Valencia, a rinforzare il reparto d'attacco dopo una stagione ancora una volta deludente dal punto di vista dei risultati in campo (con un 12esimo posto in classifica): ha firmato Arnaut Danjuma, che si è liberato in maniera consensuale dal Villarreal nonostante un contratto fino al 2026 per firmare a parametro zero con la sua nuova squadra.

Questo il comunicato del Valencia: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il Villarreal CF per l'arrivo di Arnaut Danjuma. Il 28enne attaccante olandese (31/01/1997) rafforza l'attaccante valencianista e arriva al Camp de Mestalla con un contratto per le prossime tre stagioni, fino a giugno 2028.

Danjuma porterà a Valencia CF velocità, squilibrio, capacità di marcatore e versatilità, che può generare pericolo da diversi profili del fronte d'attacco. Nato a Lagos (Nigeria) e formato nelle categorie inferiori del PSV Eindhoven, ha fatto il salto nell'élite con il NEC Nijmegen all'Eredivisie e successivamente ha vestito le maglie del Club Brugge KV e dell'AFC Bournemouth.

Nel 2021 ha firmato per il Villarreal CF, dove ha firmato 24 gol tra LALIGA, UEFA Champions League e Coppa del Rey. In seguito sarebbe tornato in Premier League per giocare con il Tottenham Hotspur FC e l'Everton FC, prima della sua tappa più recente, questa scorsa stagione, a il Girona FC. Il nuovo ingaggio valencianista è già a disposizione del nostro allenatore, Carlos Corberán, e pronto a iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra all'inizio della gara".