Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Valencia, rinforzo per la risalita: Danjuma risolve il contratto con il Villarreal e firma

Valencia, rinforzo per la risalita: Danjuma risolve il contratto con il Villarreal e firmaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:26Calcio estero
di Daniele Najjar

Nuovo arrivo in casa del Valencia, a rinforzare il reparto d'attacco dopo una stagione ancora una volta deludente dal punto di vista dei risultati in campo (con un 12esimo posto in classifica): ha firmato Arnaut Danjuma, che si è liberato in maniera consensuale dal Villarreal nonostante un contratto fino al 2026 per firmare a parametro zero con la sua nuova squadra.

Questo il comunicato del Valencia: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il Villarreal CF per l'arrivo di Arnaut Danjuma. Il 28enne attaccante olandese (31/01/1997) rafforza l'attaccante valencianista e arriva al Camp de Mestalla con un contratto per le prossime tre stagioni, fino a giugno 2028.

Danjuma porterà a Valencia CF velocità, squilibrio, capacità di marcatore e versatilità, che può generare pericolo da diversi profili del fronte d'attacco. Nato a Lagos (Nigeria) e formato nelle categorie inferiori del PSV Eindhoven, ha fatto il salto nell'élite con il NEC Nijmegen all'Eredivisie e successivamente ha vestito le maglie del Club Brugge KV e dell'AFC Bournemouth.

Nel 2021 ha firmato per il Villarreal CF, dove ha firmato 24 gol tra LALIGA, UEFA Champions League e Coppa del Rey. In seguito sarebbe tornato in Premier League per giocare con il Tottenham Hotspur FC e l'Everton FC, prima della sua tappa più recente, questa scorsa stagione, a il Girona FC. Il nuovo ingaggio valencianista è già a disposizione del nostro allenatore, Carlos Corberán, e pronto a iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra all'inizio della gara".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Baroni, la difesa non funziona. Torino Cronaca scrive: "Toro matato dal Valencia:... Baroni, la difesa non funziona. Torino Cronaca scrive: "Toro matato dal Valencia: è 3-0"
Torino, terza batosta estiva per Baroni: anche il Valencia ne fa tre, difesa da registrare... Torino, terza batosta estiva per Baroni: anche il Valencia ne fa tre, difesa da registrare
Al Toro non basta l'esordio del Cholito, Javi Guerra decisivo nel 3-0 del Valencia.... Al Toro non basta l'esordio del Cholito, Javi Guerra decisivo nel 3-0 del Valencia. Espulso Anjorin
Altre notizie Calcio estero
Nicolas Jackson, il Chelsea apre alla cessione. Ma il Newcastle ha la grana Isak Nicolas Jackson, il Chelsea apre alla cessione. Ma il Newcastle ha la grana Isak
PSG, altro colpo? Dalla Spagna: 150 milioni al Chelsea per Enzo Fernandez PSG, altro colpo? Dalla Spagna: 150 milioni al Chelsea per Enzo Fernandez
Kroos lancia Wirtz: "Giusta la scelta del Liverpool, sei un giocatore speciale" Kroos lancia Wirtz: "Giusta la scelta del Liverpool, sei un giocatore speciale"
Newcastle, Howe e le trattative saltate sul mercato: "Siamo limitati dal PSR" Newcastle, Howe e le trattative saltate sul mercato: "Siamo limitati dal PSR"
Wirz il calciatore tedesco dell'anno. Schuster batte Flick come miglior allenatore... Wirz il calciatore tedesco dell'anno. Schuster batte Flick come miglior allenatore
Valencia, rinforzo per la risalita: Danjuma risolve il contratto con il Villarreal... UfficialeValencia, rinforzo per la risalita: Danjuma risolve il contratto con il Villarreal e firma
Tiago Pinto pesca dal Lille: Diakite al Bournemouth per 35 milioni, cifra record... Tiago Pinto pesca dal Lille: Diakite al Bournemouth per 35 milioni, cifra record per il club
Infortunio Isco, confermata la tegola per il Betis: frattura del perone, out 3 mesi... Infortunio Isco, confermata la tegola per il Betis: frattura del perone, out 3 mesi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
5 Inter, Chivu scarica Pavard, ma c'è un problema. Intanto De Winter è stato bloccato
Ora in radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, primi contatti col Genoa per De Winter: è uno dei nomi per il dopo Thiaw
Immagine top news n.1 Dennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite e firma col PSV
Immagine top news n.2 Il Cagliari vince la corsa col Parma per Sebastiano Esposito: domani visite coi sardi, i dettagli
Immagine top news n.3 Risolti gli ultimi dettagli: Alvaro Morata al Como dal Galatasaray, affare da 15-16 milioni
Immagine top news n.4 Inter, Ausilio: "Kovacic e Brozovic i colpi migliori. Kvara, che rimpianto. E Jashari..."
Immagine top news n.5 Juve, la carica di Tudor: "Non firmo per il quarto posto! Chi ci dà fuori dallo Scudetto mi motiva"
Immagine top news n.6 Atalanta, primo ko in amichevole: il Colonia vince 4-0. Prosegue il braccio di ferro con Lookman
Immagine top news n.7 La Roma vince il derby con l'Everton: a fine gara Gasperini difende Dovbyk e chiede rinforzi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.2 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.3 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Immagine news Serie A n.2 Ausilio racconta la cessione più difficile: "Era tutto fatto, poi mi chiamò un avvocato divorzista..."
Immagine news Serie A n.3 Che fa Gigio? Un tifoso dello United ad Amorim: "Prendiamo Donnarumma". Lui se la ride
Immagine news Serie A n.4 Milan, primi contatti col Genoa per De Winter: è uno dei nomi per il dopo Thiaw
Immagine news Serie A n.5 Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: Leao al centro dell'attacco. Modric e Jashari in panchina
Immagine news Serie A n.6 Inter, Luis Henrique: "Chivu mi invita a rischiare, con lui sta nascendo una squadra vera"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Brunori: "La sfida col City motivo d'orgoglio. Il muro rosanero? Da brividi"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Importante chiudere bene il ritiro. Girma? Piccola lesione"
Immagine news Serie B n.3 Galassi dopo il City: "Questa è la dimensione del Palermo. Tv da tutto il mondo"
Immagine news Serie B n.4 Entella, buona la prima. Chiappella: "Atteggiamento giusto contro una Ternana forte"
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro scatenato sul mercato: dopo Liberali tutto su Bianco e Corazza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, arriva lo svincolato Leonardo Di Cosmo: accordo biennale con ozione
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, la porta d un bresciano: firma Stefano Gori. Ufficialità ad ore
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, M. Conte dopo il Napoli: "Ho avuto le risposte che mi attendevo dai ragazzi"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, De Cian su Burrai: "Un valore aggiunto. Anche come uomo"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori positivo: "Qui c'è il giusto amalgama di giovani ed esperti"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Cicerelli rinnova fino al 2027: "Ringrazio la società per questo attestato di stima"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi dopo il 4-0 al Dortmund: "Buon lavoro. Mercato? Manca qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?