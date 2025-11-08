Sutton su Tottenham-Man United: "Buon inizio per Frank, Red Devils in ottima forma"

L'ex attaccante Chris Sutton, ai microfoni di BBC Sport, ha parlato di Tottenham-Manchester United ovvero il match che apre l'11^ turno di Premier League: "È stato un inizio interessante per Thomas Frank. In difesa, il Tottenham sembra avere maggiore stabilità, ma Micky van de Ven è il loro miglior marcatore, il che la dice lunga.

Richarlison ha avuto un discreto inizio di stagione, manca Dominic Solanke e la situazione non è ancora del tutto consolidata. I tifosi del Tottenham sono molto esigenti in termini di quel tipo di calcio offensivo, ma finora non è stato così. La loro prestazione casalinga in Premier League è stata davvero deludente: hanno perso contro l'Aston Villa, contro il Chelsea e contro il Bournemouth. I tifosi del Tottenham pretendono di più, quindi è una partita importante per il Tottenham, ma il Manchester United arriva in ottima forma".