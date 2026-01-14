Vinicius, altri cori razzisti prima di Albacete-Real Madrid. Courtois: "È una vergogna"

Altro deplorevole episodio di razzismo in Spagna, che colpisce un giocatore non nuovo, suo malgrado, a questo genere di episodi. L'attaccante del Real Madrid, Vinicius, è stato oggetto di cori a sfondo razzista nel corso del prepartita della gara valida per gli ottavi di finale di Copa del Rey, contro l'Albacete.

"Vinicius è una scimmia", canta un folto gruppo di tifosi nei dintorni dello stadio prima della partita contro il Real Madrid, come si vede in un video diffuso dal quotidiano iberico AS.

Immediata la reazione del compagno di squadra del brasiliano, il portiere belga Thiebaut Courtois, che sui social ha reagito immediatamente all'accaduto (è fuori dal match) scrivendo: "Basta con il razzismo! È una vergogna!". Purtroppo, questa non è la prima volta che Vinicius è vittima di insulti razzisti. Lo scorso settembre, cinque persone sono state condannate a un anno di carcere con sospensione condizionale per aver pronunciato insulti razzisti nei confronti del giocatore del Real Madrid nel 2022.