Vinicius, fuori la verità: "Non sono riuscito a legare con Xabi Alonso, con Arbeloa invece..."

Ha parlato alla vigilia del match di Champions League al Bernabeu contro il Bayern Monaco Vinicius Junior, stella assoluta del Real Madrid e numero 7 blanco, in conferenza stampa. Lanciando un messaggio forte in merito alla gestione Arbeloa dopo l'allontanamento di Xabi Alonso: "Il periodo con Xabi è stato un momento di apprendimento, sono migliorato come persona. Non sono riuscito a legare con lui, ma con Arbeloa ho un grande legame e mi ha trasmesso grande fiducia, proprio come è successo con Ancelotti".

E ha aggiunto: "Ho sempre dato tutto per la squadra. Credo di non essere mai stato così tanto tempo senza segnare gol, come quando ero giovane e non avevo testa, ma ho imparato da quell'ultimo brutto momento e i bravi giocatori ribaltano sempre queste situazioni". Ha interessato molto il passaggio circa l'ex tecnico del Real Madrid, del quale si è parlato tanto proprio riguardo lo scarso feeling con certi campioni in squadra. Uno dei motivi che avrebbe spinto la società a cambiare e chiamare Arbeloa: "Perché non ho salutato Xabi pubblicamente? Giocavo molte partite, ma pochi minuti. Ogni allenatore ha i suoi metodi e io non sono entrato in sintonia come voleva lui", ha spiegato il brasiliano.

"Ma la prendo come una lezione e spero di poter continuare con Arbeloa. Ho un rapporto meraviglioso con questo allenatore e mi ha sempre dimostrato fiducia", la sottolineatura finale. Un momento che ha messo in mostra il rapporto deteriorato con Xabi Alonso è stato la rabbia palesata per una sostituzione: "Non è stato un bel momento e ho chiesto scusa a tutti. Mi piace giocare tutte le partite e non volevo uscire in nessuna. A mente fredda, dopo, capisci che hai sbagliato. Sono giovane e ogni giorno è un'esperienza nuova in cui puoi migliorare".