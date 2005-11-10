Vitinha manda un messaggio a CR7: "Spero che tutti si risolva e che torni in Nazionale"
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Andrea Piras
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15.10.2026 21:27Calcio estero
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Vitinha torna a parlare dell'ultima pausa per le Nazionale. Il centrocampista del PSG e del Portogallo, al termine del match vinto per 4-2 sul campo del Manchester City, ha voluto mandare un messaggio a Cristiano Ronaldo ai microfoni di TNT Sports:
"Sì, sì, questa pausa per le nazionali è stata davvero un po' movimentata, ricca di emozioni. Per quanto mi riguarda, spero semplicemente che tutto si risolva per il meglio, che lui ritorni e che tutto torni al suo posto. In realtà, credo sia ciò che tutti noi desideriamo. Spero che accada, che lui ritorni e che tutto si sistemi".
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