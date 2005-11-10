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FIFA, finanziamenti da 6,5 miliardi per il triennio 2027-2030: il piano di Infantino

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 21:57Calcio estero
15.10.2026 21:57Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel comunicato diramato oggi dalla FIFA si è parlato anche del Mondiale appena trascorso e degli investimenti che verranno effettuati con i ricavi: "A seguito dei risultati commerciali eccezionali e senza precedenti della Coppa del Mondo FIFA 2026 - che ha visto la partecipazione di 48 squadre -l'amministrazione della FIFA ha presentato al Consiglio una nuova iniziativa, denominata 'FIFA Surplus Solidarity Programme'. Il programma prevede l'utilizzo di una parte delle riserve della FIFA per più che raddoppiare i finanziamenti pianificati per il periodo 2027-2030, portandoli a un totale di 6,35 miliardi di dollari.

Sulla base di una previsione (non ancora sottoposta a revisione contabile) di un avanzo nel ciclo 2023-2026 compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi di dollari – e in linea con l'obbligo statutario per la FIFA di mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite nell'arco del quadriennio - l'amministrazione ha proposto di accantonare riserve certe pari a 1,7 miliardi di dollari, a copertura di eventuali imprevisti.

Le risorse destinate a ciascuna federazione affiliata raggiungeranno i 25 milioni di dollari. Parallelamente, le somme erogate a confederazioni, associazioni zonali/regionali e altri stakeholder subiranno un incremento significativo rispetto a quanto previsto dal programma "Forward 4.0". I criteri di distribuzione saranno vincolati allo sviluppo del calcio femminile e giovanile, alla realizzazione di progetti calcistici a lungo termine e al potenziamento delle infrastrutture sportive. Il piano - che include i requisiti di ammissibilità, le procedure di candidatura, approvazione ed erogazione, nonché i meccanismi di controllo e revisione - sarà definito dai comitati FIFA competenti e successivamente dal Consiglio FIFA, in occasione della sua prossima riunione nel dicembre 2026. Esso verrà poi inserito nel Rapporto Annuale 2026 e sarà sottoposto all'approvazione del 77° Congresso FIFA nel marzo 2027, in conformità con le prassi di governance stabilite".

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