Liverpool, luce in fondo al tunnel per Leoni. Iraola: "Rientrerà durante la prossima sosta"

La luce in fondo al tunnel. Giovanni Leoni è vicino al rientro in campo. Il difensore del Liverpool si era infortunato seriamente al corciato a settembre 2025 nel match di Carabao Cup contro il Southampton ma adesso il percorso di riabilitazione sta giungendo a conclusione. A darne l'annuncio è stato lo stesso tecnico dei Reds Andoni Iraola nel corso della conferenza stampa odierna:

Le parole di Iraola

"Per quanto riguarda l’infortunio di Giovanni, io non ero qui, ma parlando con lo staff medico è emerso che non si è trattato solo della rottura del legamento crociato anteriore: è stato un infortunio grave - ha dichiarato il mister della formazione inglese - che ha coinvolto diverse strutture del ginocchio oltre al legamento stesso".

Leoni deve avere fiducia

"Deve avere molta fiducia - ha proseguito l'allenatore - il percorso di riabilitazione richiede estrema attenzione e vogliamo assicurarci che, una volta rientrato in squadra, sia in condizioni ottimali. È vero che c’è stato, non proprio una ricaduta, ma un leggero ritardo, se vogliamo metterla così. Il piano attuale prevede che rientri durante la prossima sosta - ha concluso Iraola -. Non manca molto, è vero, ma i tempi si sono allungati un po’ rispetto a quanto avevamo previsto".