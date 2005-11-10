Squalifica sospesa a Balogun ai Mondiali, Infantino pronto a cambiare le regole: la decisione
Andrea Piras
La questione legata alla revoca della squalifica a Florian Balogun in seguito all'espulsione nel match del Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina tiene ancora banco. Già nei giorni scorsi si parlava di una possibile modifica al regolamento di Gianni Infantino, indiscrezione che ha trovato riscontro nel comunicato diramato oggi dalla FIFA:
Il comunicato
"A seguito della decisione della Commissione Disciplinare indipendente della FIFA di sospendere, con un periodo di prova di un anno, la squalifica di una giornata inflitta al calciatore statunitense Folarin Balogun - si legge nella nota - dopo la sua espulsione nella partita contro la Bosnia-Erzegovina durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, è stato stabilito che la Commissione Legale della FIFA procederà a una revisione delle procedure disciplinari dell'organizzazione".
Il verdetto a dicembre
Una revisione che avrà un verdetto a fine anno: "I risultati di tale revisione saranno presentati nel corso della prossima riunione del Consiglio della FIFA - conclude il massimo organo calcistico - in programma a dicembre 2026".