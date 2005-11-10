Liverpool, quando rientreranno Gakpo, Isak e Szoboszlai? Iraola: "Ancora presto per dirlo"
Andrea Piras
Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Liverpool Andoni Iraola ha parlato della situazione legata ai rientri di Cody Gakpo, Alexander Isak and Dominik Szoboszlai: "È ancora presto per dirlo, dobbiamo affrontare l'allenamento di domani. Ovviamente, non erano pronti per la partita di ieri sera contro il LASK Dobbiamo aspettare e vedere.
Credo sia ancora molto presto, ma a differenza di quanto ho detto per le partite precedenti, quando non erano a disposizione, questa volta lascio aperta la possibilità, sì.
In questo periodo, in particolare, giocando praticamente ogni tre giorni, o quasi meno di tre giorni, c'è bisogno di più giocatori. È per questo che ieri abbiamo apportato qualche modifica alla formazione. Dovremo cambiare ancora nel fine settimana e dovremo farlo di nuovo tra tre giorni, quando affronteremo il Villarreal. Abbiamo bisogno di tutti; prima o poi, tutti torneranno utili. Ognuno deve farsi trovare pronto, perché probabilmente avremo bisogno di chiunque".