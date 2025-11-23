Anche il Bayern ha il 'suo' Yamal. Karl: "Il paragone con Messi? Macché, lui è il mio idolo"

Tutti pazzi per Lennart Karl. Il talentino classe 2008 del Bayern Monaco ha sbloccato la gara vinta dai bavaresi contro il Friburgo per 6-2, mettendo a referto il terzo gol tra Bundesliga e Champions League. Non a caso per lui si stanno già iniziando a scomodare paragoni illustri, due su tutti, e l'accostamento è facile in Baviera, Franck Ribery e Arjen Robben. Qualcuno addirittura ha provato a spingersi oltre e a scomodare Lionel Messi, un paragone respinto dallo stesso Karl al termine del match: "Non posso paragonarmi a Messi. Messi è al top e c'è ancora molta strada da fare per arrivarci. Lui è il mio idolo.

Sono contento quando tutti parlano bene di me. Non mi aspettavo di giocare, ma sono stato schierato come centrocampista offensivo ed ero molto contento. Tutti sanno che siamo molto, molto bravi in ​​attacco. All'inizio abbiamo faticato e abbiamo subito due gol su calcio piazzato, ma abbiamo reagito molto bene e alla fine tutto si è sistemato. Ieri ho preso una botta in allenamento, mi hanno fatto una visita medica, ma è tutto a posto. Purtroppo, ho dovuto fare la sostituzione dopo l'infortunio".

Un infortunio che, stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla Germania, potrebbe essere molto leggero, tanto che Karl dovrebbe già essere già a disposizione per il prossimo impegno di Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì 26 novembre all'Emirates Stadium.