Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

West Ham, ecco il nuovo tecnico: Espirito Santo succede a Potter e firma un triennale

West Ham, ecco il nuovo tecnico: Espirito Santo succede a Potter e firma un triennaleTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 16:11Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Scossa in casa West Ham. Il club londinese ha annunciato l’esonero di Graham Potter a pochi giorni dalla delicata sfida di Premier League contro l’Everton. Un inizio di stagione disastroso – una sola vittoria in cinque partite – ha fatto precipitare gli Hammers al penultimo posto in classifica, spingendo la società a una decisione drastica. Con Potter lascia anche l’intero staff tecnico, compreso l’assistente Bruno Saltor e gli allenatori dei portieri, con effetto immediato.

Il comunicato ufficiale del club parla chiaro: “Le prestazioni recenti non sono state all’altezza delle aspettative e si è ritenuto necessario un cambiamento per migliorare rapidamente la posizione in campionato”. Nonostante le grandi ambizioni estive, la squadra non ha mai trovato continuità, mostrando fragilità che hanno convinto la dirigenza a voltare pagina.

Il successore è stato individuato in tempi record: si tratta di Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese con esperienze in Premier alla guida di Wolverhampton e Tottenham. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e sarà subito in panchina lunedì sera al Goodison Park, proprio nella trasferta contro l’Everton.

Ecco l'annuncio del West Ham: “Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore del Club. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera quando andremo all'Everton in Premier League.

Articoli correlati
Potter dopo l'esonero al West Ham: "Deluso di lasciare il club, ma risultati non... Potter dopo l'esonero al West Ham: "Deluso di lasciare il club, ma risultati non buoni"
West Ham, quasi fatta per l'arrivo di Nuno Espirito Santo: può debuttare già lunedì... West Ham, quasi fatta per l'arrivo di Nuno Espirito Santo: può debuttare già lunedì
3 punti in 5 partite e zona retrocessione: il West Ham esonera Potter, il comunicato... 3 punti in 5 partite e zona retrocessione: il West Ham esonera Potter, il comunicato
Altre notizie Calcio estero
Premier, il Tottenham si salva per il rotto della cuffia: 1-1 al 94' con il Wolverhampton... Premier, il Tottenham si salva per il rotto della cuffia: 1-1 al 94' con il Wolverhampton
"Non dipende da me", intanto il Manchester United cola a picco e Amorim rischia di... "Non dipende da me", intanto il Manchester United cola a picco e Amorim rischia di saltare
Allarme PSG: infortunio per Kvaratskhelia, Vitinha lascia il campo. Rischiano il... Allarme PSG: infortunio per Kvaratskhelia, Vitinha lascia il campo. Rischiano il Barcellona?
Forest ancora ko, Postecoglou: "Non abbiamo il lusso del tempo, non stiamo vincendo"... Forest ancora ko, Postecoglou: "Non abbiamo il lusso del tempo, non stiamo vincendo"
Il PSV ritrova sorriso e vittoria: Excelsior sorpassato 2-1 dall'eurorivale del Napoli... Il PSV ritrova sorriso e vittoria: Excelsior sorpassato 2-1 dall'eurorivale del Napoli
PSG, omaggio da brividi dei tifosi per glorificare Dembelé come nuovo Pallone d'Oro... PSG, omaggio da brividi dei tifosi per glorificare Dembelé come nuovo Pallone d'Oro
Monaco, Dier guarda già al futuro: "Diventerò allenatore. Collaboro già con l'Under... Monaco, Dier guarda già al futuro: "Diventerò allenatore. Collaboro già con l'Under 17"
Olympique Marsiglia-Ajax, allerta massima: la Francia vieta l'ingresso ai tifosi... Olympique Marsiglia-Ajax, allerta massima: la Francia vieta l'ingresso ai tifosi olandesi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, per il dopo Sommer è derby con il Milan per Caprile ma c’è anche Meret. Juventus, Palestra è più di un’idea e piace anche Sucic della Real Sociedad. Fiorentina, Mandragora rinnova fino al 2028
Le più lette
1 Juventus-Atalanta, le probabili formazioni: Kalulu si alza a centrocampo, Ahanor titolare
2 Inter, per il dopo Sommer è derby con il Milan per Caprile ma c’è anche Meret. Juventus, Palestra è più di un’idea e piace anche Sucic della Real Sociedad. Fiorentina, Mandragora rinnova fino al 2028
3 Genoa-Lazio, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Vieira, Sarri cambia modulo
4 Serie A, 5^ giornata LIVE: Chivu lascia ancora in panchina Sommer
5 Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Sulemana semina il panico, Openda è troppo leggero
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco spacca, grido Pio Esposito. Mina in battaglia
Immagine top news n.1 Segnale di forza Inter. Che ora con Esposito sa di avere finalmente un'alternativa credibile alla ThuLa
Immagine top news n.2 Scusate il ritardo: l'Inter vince ancora con Lautaro ed Esposito, 2-0 al Cagliari
Immagine top news n.3 Serie A, 5^ giornata LIVE: Chivu lascia ancora in panchina Sommer
Immagine top news n.4 Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Sulemana semina il panico, Openda è troppo leggero
Immagine top news n.5 Nell'attacco della Juventus c'è confusione. E il mancato ingresso di David fa rumore
Immagine top news n.6 Da due errori le reti di Juve-Atalanta, Cabal risponde a Sulemana. Pari nel derby Tudor-Juric
Immagine top news n.7 Non solo Buongiorno. Napoli, emergenza difesa col Milan: Conte annuncia il forfait di Rrahmani
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
Immagine news podcast n.3 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
Immagine news podcast n.4 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Napoli: "Milan, vedremo ora contro una big. Modric determinante"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli miglior difesa europea, Nicoletti: "Numeri straordinari, rosa profonda e con alternative"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu soddisfatto: "Bella prestazione. Esposito? Sorprende anche me"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Lautaro: "Era importante restare in scia-Scudetto. Lasciate tranquillo Esposito"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari-Inter, Lautaro: "Vittoria importante anche in chiave Champions. Felice per il gol di Pio Esposito"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter finalmente va, Serena: "Agguerrita, aggressiva. Solo un blackout di 15 minuti"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter scala posizioni e si piazza alle spalle delle prime
Immagine news Serie A n.6 Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco spacca, grido Pio Esposito. Mina in battaglia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Contento per il risultato, è stata la nostra partita peggiore"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Sono dispiaciuto, ma al momento non guardo la classifica..."
Immagine news Serie B n.3 Bari-Sampdoria 1-1, le pagelle: Pafundi convince, Moncini non perdona. In ombra Gytkjaer
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Bari e Sampdoria si annullano: al San Nicola finisce 1-1
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Salto di qualità, atteggiamento giusto nella ripresa”
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Approccio troppo timido, dobbiamo migliorare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Zauri: "Più stanchezza che mentalità, il nostro obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Liverani: "Stanchi e poco brillanti, ma i margini di crescita ci sono"
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, Turati: "Affrontiamo una delle squadre più forti, ma senza paura"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Non sono sorpreso dal Lecco, lotterà per la promozione fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delel 17:30: colpo esterno Rimini, vola l'Arezzo. Ok Pianese e Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Ascoli e Ravenna vincono ancora, cade la Juventus NG
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Partita bellissima e complicata, ci godiamo questa soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus Women si aggiudca la prima edizione della Serie A Women's Cup: 3-2 alla Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, la finale: le formazioni ufficiali di Juventus-Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 È ancora Juventus-Roma: oggi la finalissima di Serie A Women’s Cup. Chi alzerà il trofeo?
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Lenzini: "Siamo abituate a giocare tante partite. Con la Roma è una bella sfida"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Roma forte, sono legato a Rossettini. De Jong? Siamo felicissimi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?