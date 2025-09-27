Ufficiale West Ham, ecco il nuovo tecnico: Espirito Santo succede a Potter e firma un triennale

Scossa in casa West Ham. Il club londinese ha annunciato l’esonero di Graham Potter a pochi giorni dalla delicata sfida di Premier League contro l’Everton. Un inizio di stagione disastroso – una sola vittoria in cinque partite – ha fatto precipitare gli Hammers al penultimo posto in classifica, spingendo la società a una decisione drastica. Con Potter lascia anche l’intero staff tecnico, compreso l’assistente Bruno Saltor e gli allenatori dei portieri, con effetto immediato.



Il comunicato ufficiale del club parla chiaro: “Le prestazioni recenti non sono state all’altezza delle aspettative e si è ritenuto necessario un cambiamento per migliorare rapidamente la posizione in campionato”. Nonostante le grandi ambizioni estive, la squadra non ha mai trovato continuità, mostrando fragilità che hanno convinto la dirigenza a voltare pagina.

Il successore è stato individuato in tempi record: si tratta di Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese con esperienze in Premier alla guida di Wolverhampton e Tottenham. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e sarà subito in panchina lunedì sera al Goodison Park, proprio nella trasferta contro l’Everton.

Ecco l'annuncio del West Ham: “Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore del Club. Nuno ha firmato un contratto triennale con gli Hammers e dirigerà la sua prima partita lunedì sera quando andremo all'Everton in Premier League.