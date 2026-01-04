Disastro West Ham, Espirito Santo: "Mai sentito così male in un campo di calcio"

Il West Ham esce con le ossa rotte dallo scontro diretto con il Wolverhampton: ko per 3-0 e sofferenza continua in classifica, in attesa dei rinforzi dal mercato, a partire da Taty Castellanos dalla Lazio. Al termine dell'ennesima debacle il tecnico Nuno Espirito Santo si è preso le sue responsabilità scusandosi con i tifosi per la pesante sconfitta.

"Devo scusarmi con i tifosi", ha detto a Sky Sports Uk l'allenatore - ". Dobbiamo scusarci con i fan, quelli che hanno viaggiato oggi, è stato imbarazzante. Non c'è molto che io possa dire se non che ci dispiace, ci dispiace, perché quello che abbiamo mostrato oggi non era abbastanza buono", ha ammesso amaramente.

Poi ha aggiunto: "Avevamo bisogno di molto di più dai nostri giocatori. Il modo in cui abbiamo iniziato e il modo in cui ci siamo esibiti è stato molto scadente, è stato imbarazzante perché non ricordo un giorno in cui mi sono sentito così male su un campo di calcio come oggi".

Alla domanda sulla necessità di elaborare ciò che i suoi giocatori non hanno rispettato, Nuno ha spiegato: "È stato un fallimento di molte cose, a partire dagli errori e dal fatto di non reagire a quegli errori. Fare errori e poi un secondo errore e più e più volte non essere in grado di controllare e creare alcuna situazione di pericolo".