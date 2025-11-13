Norvegia-Estonia, le formazioni ufficiali: Solbakken mette i titolari per gli ultimi 3 punti
Gli occhi dell'Italia su Oslo dove tra pochi minuti si giocherà la sfida tra Norvegia ed Estonia, ultima possibilità per gli azzurri di approdare al Mondiale senza la strada dei playoff. Servirà almeno un pareggio della formazione scandinava, che al momento presenta una differenza reti di +17 rispetto alla Nazionale di Gattuso. Fischio di inizio alle ore 18:00, queste le formazioni ufficiali:
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.
A disposizione: Arnstad, Bjorkan, Donnum, Dyngeland, langas, Larsen, Ostigard, Pedersen, Schjelderup, Tangvik, Thorsby, Thorstvedt.
Allenatore: Stale Solbakken
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Kuusk, Mets, S.Larsen; Soomets, Palumets; Saarma, Shein, Sinyavskiy; Sappinen.
A disposizione: Anier, Kait, Kristal, Miller, Paalberg, Perk, Poom, Saliste, Tamm, Tougjas, Vallner, Vetkal.
Allenatore: Jurgen Henn
Nelle altre gare in programma alle 18:00 l'Armenia affronterà in casa l'Ungheria, mentre l'Islanda sarà ospite sul campo dell'Azerbaigian.
